Veröffentlicht am 14. Oktober 2024 von wwa

BETZDORF – Raub am Busbahnhof in Betzdorf

Montagmittag, 14. Oktober 2024, kam es gegen 13:40 Uhr am Busbahnhof in Betzdorf zu einem Raub. Nach derzeitiger Erkenntnislage der Polizei hatten sich drei aus Italien stammende Personen (Käufer) für die Durchführung eines Ankaufgeschäfts mit noch unbekannten Personen (Verkäufer) am Busbahnhof in Betzdorf verabredet. Die Verkäufer erschienen zu viert am vereinbarten Treffpunkt. Im Verlauf des Geschäfts kam es jedoch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personen, in deren Verlauf auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Dabei wurden zwei der Käufer leicht verletzt. Gleichzeitig wurde ihnen ein fünfstelliger Bargeldbetrag geraubt. Die vermeintlichen Verkäufer flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Täter wurden von den Geschädigten nur sehr ungenau und alle gleich beschreiben: – Südländisches Aussehen – ca. 20 bis 30 Jahre alt – dunkle, kurze Haare – schwarzer Bart – dunkle Kleidung.

Nach der Tat kam es im Stadtgebiet Betzdorf zu einem größeren Polizeieinsatz mit zahlreichen Einsatzkräften. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten allerdings nicht zur Feststellung bzw. Festnahme der Täter. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalinspektion Betzdorf übernommen.

Hinweise, insbesondere zu Personen und oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Betzdorf telefonisch unter 02741 926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei