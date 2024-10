Veröffentlicht am 14. Oktober 2024 von wwa

ALMERSBACH – Kirchliche Sozialstation Altenkirchen – Kronenkreuzverleihung an Nicole Walther und Oliver Saynisch

Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes in der Kirche in Almersbach wurden zwei langjährige Mitarbeiter der Kirchlichen Sozialstation für ihre treuen Dienste geehrt. Nicole Walther und Oliver Saynisch erhielten das Kronenkreuz der Diakonie für ihre 25-jährige Tätigkeit im Pflegedienst.

Seit August 1999 sind die beiden in der Kirchlichen Sozialstation tätig und haben sich mit großem Engagement und Herzblut für die Menschen in der Region eingesetzt. Ihr unermüdlicher Einsatz und ihre langjährige Treue wurden durch die besondere Auszeichnung gewürdigt.

Der Gottesdienst, in dem die Verleihung stattfand, wurde von Pfarrer Joachim Triebel-Kulpe gehalten. In seiner Predigt hob er die Bedeutung der diakonischen Arbeit hervor und dankte den Geehrten für ihren unermüdlichen Dienst am Nächsten.

Das Kronenkreuz der Diakonie ist eine der höchsten Auszeichnungen der evangelischen Kirche und steht für den selbstlosen Einsatz im Dienst der Mitmenschen. Mit der Verleihung dieses Ehrenzeichens wird das langjährige Engagement von Nicole Walther und Oliver Saynisch in besonderer Weise gewürdigt.

Im Anschluss an die Predigt überreichte die Geschäftsleitung den beiden Mitarbeitern die Ehrenurkunden des Diakonischen Werks sowie die dazugehörigen Anstecknadeln, die das Kronenkreuz symbolisieren. Nach der feierlichen Verleihung fand ein kleiner Empfang mit Imbiss statt, bei dem die Geehrten und die Gäste Gelegenheit hatten, die Ehrung in geselliger Runde ausklingen zu lassen.

Die Kirchliche Sozialstation, bestehend aus Vorstand, Team und der Geschäftsleitung, gratulieren Nicole Walther und Oliver Saynisch herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung und danken ihnen für ihren wertvollen Beitrag in den vergangenen 25 Jahren.