Veröffentlicht am 14. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld präsentiert Ausbildungsberufe auf der 55-Jahr-Feier der Berufsbildenden Schule Wissen

Die Berufsbildende Schule (BBS) Wissen feierte ihr 55-jähriges Bestehen mit einem großen Schulfest. Im Rahmen dieses Jubiläums fand in der Sporthalle die Berufsorientierungsmesse „Marktplatz der Berufsausbildung“ statt. Über 50 Ausbildungsbetriebe, darunter Unternehmen, Verwaltungen, Kindertagesstätten und Pflegeeinrichtungen, stellten ihre Ausbildungsangebote vor.

Auch die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld nutzte diese Gelegenheit, um Schülern und Interessierten ihre vielseitigen Ausbildungsmöglichkeiten näherzubringen. Das Team der Verbandsgemeinde präsentierte Ausbildungsberufe wie den Verwaltungsfachangestellten, das duale Studium „Bachelor of Arts“, den staatlich anerkannten Erzieher, den Fachangestellten für Bäderbetriebe sowie den Umwelttechnologen für Abwasserbewirtschaftung.

Die Messe bot eine wertvolle Plattform, um den Jugendlichen eine Vielzahl an Berufsperspektiven aufzuzeigen und individuelle Fragen zu den Ausbildungsinhalten direkt mit den Ausbildern zu klären. Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld freut sich, durch die Teilnahme an der Messe aktiv zur beruflichen Orientierung der jungen Menschen in der Region beitragen zu können.

Foto: (v.l.): Michelle Müller und Ina Derkmann (Mitarbeiterinnen Personalabteilung), Ana-Lena Zagar und Lea Ulonska (Azubis Verwaltungsfachangestellte) Foto: Verbandsgemeindeverwaltung