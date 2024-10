Veröffentlicht am 14. Oktober 2024 von wwa

WISSEN – Perfekter Start in Bundesligasaison – Wissener SV startet in Gölzau mit zwei Siegen

Am Wochenende startete die Saison in der Luftgewehr-Bundesliga. Gleich am ersten Wettkampfwochenende stand für die Mannschaft des Wissener SV eine lange Anreise nach Weißandt-Gölzau (Sachsen-Anhalt) auf dem Programm, wo Duelle gegen den SV Kamen und das gastgebende Team des SV Gölzau anstanden. Mit Marcus Madsen und Max Ohlenburger feierten gleich zwei Neuzugänge ihre Debuts und konnten sich auf Anhieb mit herausragenden Leistungen einfinden. Marcus Madsen, schwedischer Profisportler, reiste für die Wettkämpfe eigens aus Malmö an.

Am ersten Wettkampftag kam es zum Aufeinandertreffen mit dem SV Kamen. Für die Wissener traten Marcus Madsen, Max Ohlenburger, Franziska Stahl, Sophie Scholz und Marvin Giegling an die Schießlinie. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer Gesamtringzahl von 1.982 Ringen, was für den Wissener SV Bestwert in der Bundesliga darstellt, konnte sich das Team von der Sieg mit 3:2 durchsetzen. Besonders herausragend war die Leistung von Marcus Madsen und Max Ohlenburger, die mit 400 und 399 von möglichen 400 Ringen ihren Kontrahentinnen keine Chance ließen.

Am zweiten Wettkampftag kam es gegen den SV Gölzau zu einer Veränderung im Team. Benedikt Mockenhaupt ersetzte Marvin Giegling an Position fünf. In einer von Dramatik kaum zu überbietenden Partie, gelang es Marcus Madsen und Franziska Stahl, sich mit jeweils 399 Ringen frühzeitig von ihrer Konkurrenz abzusetzen und sich die verdienten Einzelpunkte zu sichern. An allen anderen drei Positionen musste ein Stechen zur Ermittlung des Siegers herhalten. Für die Schützen ist ein Stechen stets eine mentale Ausnahmesituation, denn hier entscheidet es sich, wer als Sieger oder Verlierer vom Feld geht. Benedikt Mockenhaupt und Sophie Scholz zeigten Nerven und schossen jeweils eine 9, während ihre Konkurrenz mit einer 10 die Oberhand behielt. Zwischenzeitlich stand es 2:2 sodass es nun an Max Ohlenburger lag, den Sieg klarzumachen, was er auch tat. Mit einer souveränen 10,5 setzte er sich gegen eine 9,6 seiner Gegnerin durch und machte den knappen 3:2-Sieg perfekt. Der Jubel kannte zu diesem Zeitpunkt keine Grenzen mehr.

Der Wissener SV startet mit zwei Siegen gestärkt und zuversichtlich in die neue Saison. Die nächsten Wettkämpfe stehen am 26. und 27.10. in Braunschweig an. Gegner sind der SuSC Müllenborn und das Team der St. Hubertus Elsen. Fotos: SV Wissen