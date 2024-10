Veröffentlicht am 14. Oktober 2024 von wwa

PUDERBACH – Beförderungen und Ehrungen bei den Freiwilligen Feuerwehren VG Puderbach

Am Freitag, dem 11. Oktober trafen sich die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Puderbach, denn es waren zahlreiche Verpflichtungen, Beförderungen, Bestellungen und Ehrungen vorzunehmen. Verbandsbürgermeister Volker Mendel gedachte zusammen mit allen Anwesenden zunächst in einer Schweigeminute aller verstorbenen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, namentlich des in diesem Jahr verstorbenen stellvertretenden Wehrführers Christian Ritter und des Alterskameraden Richard Henn.

Heute geht es bei der Feuerwehr nicht nur um Brandbekämpfung, sie kämpft an vielen Fronten moderner Gefahrenlagen und deren vielfältiger Herausforderungen. „Nur mit ausreichenden Qualifikationen und mit dem entsprechenden Know-how lassen sich Katastrophen und Risiken bekämpfen und dieses Know-how will auf vielen Lehrgängen und Übungen, aber auch im Ernstfall, erworben sein.“ Das erfordere stetige Aus- und Weiterbildung, einen modernen Fuhrpark, zweckmäßige Ausrüstung und Schutzkleidung und funktionsfähige Feuerwehrgerätehäuser. Leider erfahren Feuerwehrleute nicht immer die gebührende gesellschaftliche Anerkennung.

Das Feuerwehrwesen in der VG Puderbach vollzieht nach Mendels Einschätzung mit dem seit 2012 entwickelten Personalrekrutierungs- beziehungsweise Personalentwicklungs- und Fahrzeugkonzept zukunftsweisende Schritte in die richtige Richtung. Die Zahlen der vor zehn Jahren gegründeten Bambini- und Jugendfeuerwehr sind durch das Engagement der Betreuer konstant auf einem hohen Niveau. Es werden jedes Jahr einige Kameraden in die Einsatztruppe aufgenommen. Erfreulich ist die Zunahme weiblicher Neuzugänge. Dank hochmotivierter Leitungs- und Führungskräfte, fachkompetenter Zug- und Gruppenführer sowie auf allen Dienstgradgruppen engagierten Feuerwehrkameradinnen und -kameraden sei die Feuerwehr der VG Puderbach vernünftig aufgestellt. Daher bedankte sich Mendel bei jedem einzelnen Feuerwehrmitglied, gleich welcher Funktion, „für das große uneigennützige Engagement, das umsichtige Verhalten vor, in und nach Einsätzen für die Feuerwehr der VG Puderbach und damit für unser Allgemeinwohl“.

Volker Mendel und Wehrleiter Alexander Neuer nahmen im Anschluss Verpflichtungen, Beförderungen, Entpflichtungen, Verabschiedungen und Ehrungen vor.

Eine besondere Überraschung war die Verleihung der Goldenen Ehrennadel am Band für den bisherigen stellvertretenden Wehrleiter Dieter Klein-Ventur für seine langjährigen besonderen Verdienste. Alle Anwesenden zollten dem Geehrten stehend Beifall. Der verblüffte Jubilar bedankte sich in bei allen einem kurzen Grußwort.

Landrat Achim Hallerbach dankte in seinem Grußwort Alexander Neuer, allen Aktiven und Mandatsträgern für das gute Miteinander. Er sprach das Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) an, dass gerade neu erlassen wird und Grundlage für alles Handeln im Feuerwehrdienst ist. Ein großes Thema sei der Sirenenausbau im Kreis: 32 neue Sirenen wurden installiert und am Warntag ausgelöst. Bis 2026 will man durch sein und 3,5 Millionen Euro investiert haben.

Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Holger Kurz sah ziemlich starke Veränderungen im Katastrophenschutz kommen. Nach der Ahr-Flut wolle man mehr Verbindlichkeit kriegen durch die Schaffung eines Landesamts und 150 Stellen in Koblenz. Die Umsetzung lasse spannende Prozesse erwarten.

Rückblick und Ausblick gab Wehrleiter Alexander Neuer zum Abschluss eines ereignisreichen Feuerwehr-Jahres.

Verpflichtungen: Jannik Mohr Freiwillige Feuerwehr (FF) Dernbach; Dennis von Werne FF Oberdreis; Anja Schnorrenberg-Brachwitz FF Puderbach; Reno Hinz FF Puderbach; Jasmin Kröll FF Raubach; Fynn Simon FF Raubach

Beförderung Feuerwehrmann -frau: Rebecca Heiing FF Puderbach; Phil Röber FF Puderbach

Beförderung Oberfeuerwehrmann -frau: Alexander Christmann FF Dernbach; Christina Berger FF Puderbach; Nils Runkel FF Raubach

Beförderung zum Hauptfeuerwehrfrau: Samantha Schmidt FF Puderbach

Beförderung zur Löschmeisterin: Saskia Ritter FF Dernbach

Beförderung zum Brandmeister: Viktor Peters FF Raubach; Fabian Haag FF Raubach

Beförderung zum Hauptbrandmeister: Holger Kuhl FF Puderbach

Bestellungen (z. T. Übernahme Dienstgrad aus anderen Feuerwehren)

Oberfeuerwehrfrau: Anja Schnorrenberg-Brachwitz FF Puderbach

Feuerwehrgerätewart: Michael Schneider FF Raubach

Atemschutzgerätewart: Pascal Pistorius FF Puderbach

Jugendfeuerwehrwart und Leiter Jugendfeuerwehr: Maik Koepke FF Oberdreis

Entpflichtung Stellvertretender Wehrleiter: Dieter Klein-Ventur FF Oberdreis

Beauftragung Stellvertretender Wehrleiter: Ansgar Geimer FF Raubach

Bestellung zum Kreisausbilder: Holger Kuhl FF Puderbach

Verabschiedungen: Jörg Mohr FF Dernbach; Dieter Klein-Ventur FF Oberdreis; Michael Christ FF Oberdreis; Rainer Kuhl FF Oberdreis; Simon Heck FF Raubach

Ehrungen 15 Jahre Feuerwehr: Kai-Maximilian Becker FF Dernbach; Michael Schneider FF Raubach; Janik Stein FF Raubach; Tristan Thiel FF Raubach

35 Jahre Feuerwehr: Holger Kuhl FF Puderbach; Stefan Wirth FF Puderbach

Verleihung silbernes Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande: Stefan Wirth FF Puderbach

Verleihung goldenes Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande: Dieter Klein-Ventur FF Oberdreis. Fotos: Feuerwehr VG Puderbach/Helmi Tischler-Venter