BETZDORF – Rechtliche Betreuung im Ehrenamt: Neuer Grundkurs in Betzdorf

Ein Unfall oder eine schwere Erkrankung können dazu führen, dass wir selbst unsere rechtlichen Angelegenheiten nicht mehr regeln können und auf Hilfe angewiesen sind. Wenn keine Vorsorgevollmacht vorliegt oder deren Erteilung nicht mehr möglich ist, dann ordnet das Gericht eine rechtliche Betreuung an. Das ist verbunden mit vielen Fragen.

Die Betreuungsbehörde der Kreisverwaltung Altenkirchen und die Betreuungsvereine im Landkreis haben hierzu einen Kurs mit mehreren Veranstaltungen zusammengestellt, die aber auch einzeln wahrgenommen werden können: Am 28. Oktober geht es um die rechtliche Betreuung und deren Bedeutung für den betreuten Menschen, am 4. und 11. November werden die Aufgaben der Gesundheitssorge und der Vermögenssorge erläutert. Der Vortrag am 18. November schließlich erklärt die Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Die Veranstaltungen richten sich an ehrenamtliche Betreuer oder interessierte Bürger. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Vorträge finden jeweils ab 18.30 Uhr im Saal des Marienhaus Seniorenzentrums St. Josef in Betzdorf statt (Elly-Heuss-Knapp Str. 29). Um Anmeldung wird gebeten: Betreuungsbehörde Kreisverwaltung Altenkirchen, Anja Weber, Tel.: 02681 812547, E-Mail: anja.weber@kreis-ak.de; Birgit Karst, Tel.: 02681 812432, E-Mail: birgit.karst@kreis-ak.de