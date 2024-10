Veröffentlicht am 14. Oktober 2024 von wwa

FLAMMERSFELD – Konstituierende Sitzung des Seniorenbeirats der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Im Rathaus Flammersfeld fand die konstituierende Sitzung des Seniorenbeirats der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld statt. Der Seniorenbeirat ist die offizielle Interessenvertretung der Seniorinnen und Senioren in der Verbandsgemeinde und berät deren Organe in allen Angelegenheiten, die die älteren Einwohnerinnen und Einwohner betreffen. Weitere Details zu den Aufgaben und Rechten des Gremiums können in der Satzung nachgelesen werden.

Nach einer Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden, Karl-Heinz Pfeiffer, wurden die Mitglieder des neuen Seniorenbeirates durch die 2. Beigeordnete der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Petra Eul-Orthen, für die nächsten fünf Jahre bestellt. Frau Eul-Orthen betonte in ihrer Ansprache die Bedeutung des Beirats als Bindeglied zwischen der Verwaltung und den älteren Mitbürgern und freute sich auf die zukünftige Zusammenarbeit.

In der anschließenden Wahl zum 1. Vorsitzenden wurde Herr Karl-Heinz Pfeiffer in seinem Amt bestätigt. Zum zweiten Vorsitzenden wurde Herr Bert Wirges als neues Beiratsmitglied gewählt.

Der Seniorenbeirat freut sich auf der Zusammenarbeit und das Einbringen neuer Ideen und Impulse zum Wohl der älteren Generation in der Verbandsgemeinde.

Der aktuelle Seniorenbeirat kann noch um weitere zwei Mitglieder ergänzt werden. Interessierte Personen sind eingeladen, sich für eine etwaige Mitarbeit im Seniorenbeirat zu melden.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Bewerbung gibt es bei Matthias Schmidt, der gerne für Rückfragen zur Verfügung steht. E-Mail-Adresse: matthias.schmidt@vg-ak-ff.de oder Telefon: 02681-85-220. Foto: VG AKFL