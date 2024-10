Veröffentlicht am 14. Oktober 2024 von wwa

MARENBACH – Vereinsausflug des SV Im Grunde Marenbach: Gemeinschaft und Genuss auf zwei Rädern

Der Förderverein des SV Im Grunde Marenbach lud zu einem abwechslungsreichen Vereinsausflug ein, der zahlreiche Mitglieder und Freunde des Vereins begeisterte. Die Teilnehmer starteten bei herrlichem Wetter zu einer gemütlichen Fahrradtour durch die malerische Landschaft.

Ein Höhepunkt der Tour war die wohlverdiente Pause am Wölmerser Sportplatz. Hier sorgte König Sebastian dafür, dass es den Teilnehmern an nichts fehlte: Mit leckeren Speisen und erfrischenden Getränken verwöhnte er die Radler und trug so zur hervorragenden Stimmung bei.

Nach der erholsamen Pause ging es weiter zum Westerwälder Hof, wo die Tour mit einem

geselligen Beisammensein ausklang. Die Teilnehmer genossen die bayerischen Köstlichkeiten, die für ein gemütliches und festliches Ambiente sorgten.

Der Ausflug bot nicht nur die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung, sondern auch zur

Stärkung des Gemeinschaftsgefühls im Verein. „Es ist toll zu sehen, wie viele Mitglieder heute hier sind und wie viel Freude wir zusammen haben“, sagte ein Vorstandsmitglied des Fördervereins.

Der Förderverein plant bereits weitere Aktivitäten, um den Zusammenhalt im SV „Im Grunde“ Marenbach zu fördern. Der positive Zuspruch der Teilnehmer zeigt, dass solche Veranstaltungen für die Gemeinschaft von großer Bedeutung sind und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Foto: SV Marenbach