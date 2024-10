Veröffentlicht am 13. Oktober 2024 von wwa

MELSBACH – Verkehrsunfall in Melsbach

Am 11. Oktober 2024 gegen 15:08 Uhr kam es zu einem umfangreichen Verkehrsunfall auf der Rengsdorfer Straße in Melsbach. Ein 83-jähriger Fahrzeugführer fuhr hinter einer 45-jährigen Fahrerin in Richtung Rengsdorf auf der Ortsdurchgangsstraße. Als die Vorausfahrende vor einigen geparkten Fahrzeugen anhalten musste, um dem Begegnungsverkehr Vorrang einzuräumen, beschleunigte der nachfolgende 83-Jährige und überholte die Wartende. Er kollidierte mit deren Fahrerseite und mit einem geparkten PKW. Das geparkte Fahrzeug wurde auf einen weiteren geparkten PKW aufgeschoben. Letztlich waren vier Fahrzeuge beschädigt, darunter das Fahrzeug des Verursachers und die geparkten PKW, die nicht mehr fahrbereit waren. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die hinzugezogene Feuerwehr beseitigt. Quelle: Polizei