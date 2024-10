Veröffentlicht am 13. Oktober 2024 von wwa

PLECKHAUSEN – Sachbeschädigung an Grillhütte in Pleckhausen

Im Zeitraum zwischen 09. Oktober 2024, ab 18:00 Uhr und 11. Oktober 2024, bis 10:00 Uhr kam es an der Grillhütte in Pleckhausen zu mehreren Sachbeschädigungen. Unbekannte schmissen Steine gegen die Fenster der Hütte und beschädigten ein Plakat. Im Innern der Hütte wurde Unrat hinterlassen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei