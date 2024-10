Veröffentlicht am 13. Oktober 2024 von wwa

BETZDORF – Sebastian Groth ist neuer König des Bezirk 13 Altenkirchen-Oberwesterwald

Samstagabend eröffneten die Schützen des Bezirk 13 Altenkirchen-Oberwesterwald nach den Begrüßungsworten durch den Vorsitzenden Karlheinz Pitton den Ballabend mit flotten Tänzen. So stand zu Beginn des Abends das Tanzen und zum „krönenden“ Abschluss die feierliche Krönung der neuen Bezirksmajestät.

18 Majestäten hatten um die Königswürde und die Plätze in Höhn gewetteifert. Das Ergebnis blieb bis kurz vor Mitternacht ein gut gehütetes Geheimnis. Mit jedem Verein den Pitton aufrief, brandete Jubel im Saal auf. Der galt weniger der aufgerufenen Person, als mehr den Verbleibenden, die die Hoffnung hatten, ganz vorne mit dabei zu sein. Letztlich hatte Sebastian Groth vom SV St. Hubertus Rennerod mit einem 3,16 Teiler den besten Treffer und den Titel für sich geholt. Den zweiten Platz belegte Bianca Domm vom SV „Gut Ziel“ Kaden, die zuvor bereit Kreiskönigin des Kreises 13.2 Oberwesterwald geworden war, mit einem 13,03 Teiler. Den dritten Platz belegte Matthias Zart vom SV Elkhausen-Katzwinkel mit einem 14,42 Teiler. Merle Hasselbach vom SV Leuzbach-Bergenhausen, sie war die Dritte beim Kreiskönigsschiessen, kam mit einem 26,07 Teiler auf den vierten Platz. Platz fünf ging an Nicole Thielmann vom Wissener SV (27,80); Platz sechs an Laura Kneip vom SV Maulsbach, sie hatte den zweiten Platz im Kreiskönigsschiessen erreicht (29,83). Platz sieben: Melanie Schneider vom SV Scheuerfeld (33,37); Platz acht: Vivien Thiele vom SV Tell Kirchen (39,62); Platz neun: Sebastian Reinhardt vom SV „Im Grunde“ Marenbach (64,00), er ist neuer Kreiskönig vom Kreis 13.1. Platz zehn: Axel Müller vom SV Höhn (89,56). Platz elf: Julia Hassel vom KKSV Orfgen (112,17); Platz 12: Elke Lichtenthäler vom SV Herdorf (117,47); Platz 13: Achim Hörner vom SV Tell Wallmenroth (123,04); Platz 14: Christian Herrmann vom SV St. Josef Brachbach (130,00); Platz 15: Wilfried Hassel von der SG Hamm/Sieg (162,98); Platz 16: Andreas Burgmer vom KKSV Döttesfeld (180,56); Platz 17: Ron Andre Altgeld vom SV Westerburg (199,72) und Platz 18: Winfried Müller von der Altenkirchener SG (322,06).

Foto: (v.r.): Bezirksvorsitzender Karl-Heinz Pitton, Bezirkskönig Sebastian Groth mit Lebensgefährtin Sophie Melzer, Bundeskönig Jürgen Plum, RSB Präsident Jürgen Treppmann.