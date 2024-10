Veröffentlicht am 13. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – KIRCHEN – Telefonbetrug und Co.: Vortrag des Kreis-Seniorenbüros am 16. Oktober in Kirchen

Vor allem ältere Menschen erhalten immer öfter Telefonanrufe von Kriminellen. Mit dem so genannten Enkeltrick versuchen Betrüger, Geld von Seniorinnen und Senioren zu erbeuten. Bei der Masche „Schockanruf“ täuschen die Täter vor, Polizeibeamter oder ein Staatsanwalt zu sein und berichten von einem tödlichen Verkehrsunfall, an dem ein Angehöriger beteiligt gewesen sein soll.

In einem Vortrag des Seniorenbüros der Kreisverwaltung Altenkirchen und des bisherigen Kreis-Seniorenbeirats erfahren interessierte Bürgerinnen und Bürger, wie diese und andere Betrugsmaschen funktionieren, bei welchen Anzeichen Vorsicht geboten ist und welche Empfehlungen die Polizei anrät, um sich wirkungsvoll vor solchen Machenschaften zu schützen. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 16. Oktober, ab 10:00 Uhr, im großen Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, in der Lindenstraße 1, statt.

Bei einem gemeinsamen Frühstück wird Kriminologin und Präventionssachbearbeiterin Carolin Blum von der Präventionsstelle der Polizei Koblenz über die weit verbreiteten Betrugstricks

aufklären. Unterstützt wird sie von den im Kreis Altenkirchen tätigen ehrenamtlichen Sicherheitsberatern für Senioren.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine verbindliche Anmeldung wird erbeten bis zum 14. Oktober. Kontakt: Agnes Brück, Seniorenbüro Altenkirchen, Tel. 02681/81-2086, E-Mail: agnes.brueck@kreis-ak.de.