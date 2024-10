Veröffentlicht am 13. Oktober 2024 von wwa

WEYERBUSCH – Weyerbuscher Kinderparlament – Neuer Arbeitskreis für die Kinder- und Jugendarbeit in Weyerbusch – Macht mit!

Eingeladen sind alle Kinder, Jugendlichen, Eltern und Interessierte am Freitag, 15. November 2024, ab 17:00 Uhr zur einer Informationsveranstaltung in den „Gasthof zur Post“. Wir möchten nicht über Euch oder für Euch, sondern mit Euch gemeinsam Projekte gestalten. Egal, ob du schon Erfahrung in der Jugendarbeit hast oder einfach nur Lust hast, dich einzubringen, jeder ist willkommen! Die Akteure freuen sich auf Ihr Kommen und darauf, gemeinsam etwas Großartiges für Weyerbuschs Kinder und Jugend zu bewegen! Die Initiatoren dieser Idee, werden gestützt vom Gemeinderat und Ortsbürgermeister Max Weller