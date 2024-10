Veröffentlicht am 13. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Weltklassik am Klavier“ lädt zum Karneval der Tiere ins Kreishaus

Am 20. Oktober heißt es wieder „Weltklassik am Klavier“ im Altenkirchener Kreishaus. „Karneval der Tiere – ein Konzert für die ganze Familie“ versprechen die Veranstalter diesmal. Zu Gast ist das „Duo Fantasia“ mit dem Ehepaar Julia Ito und Utum Yang. Die japanische Pianistin und der koreanische Flötist gründeten das Duo 2015. Beide sind Absolventen der Meisterklasse der Musikhochschule München, sie leben in Tutzing am Starnberger See. Zum „Karneval der Tiere“ arrangieren sie Werke von Ludwig van Beethoven, Georges Bizet, Georges Hüe und Camille Saint Saëns.

Konzertbeginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ gastiert bundesweit monatlich an mehr als 40 Standorten. In Altenkirchen macht die Reihe in der Regel am dritten Sonntag eines Monats Station. Weitere Informationen: www.weltklassik.de.

Foto: Julia Ito und Utum Yang gastieren bei „Weltklassik am Klavier“ in Altenkirchen. Foto: Minsu Park