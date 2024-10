Veröffentlicht am 12. Oktober 2024 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz begrüßt Prof. Dr.-Ing. Dirk Klöpper im Fachbereich bauen – kunst – werkstoffe

Die Hochschule Koblenz heißt Prof. Dr.-Ing. Dirk Klöpper im Fachbereich bauen – kunst – werkstoffe für das Lehrgebiet Bauingenieurwesen willkommen. Die offizielle Berufungsurkunde überreichte ihm Prof. Dr. Karl Stoffel, der Präsident der Hochschule. Klöpper bringt umfangreiche Expertise im Projekt- und Unternehmensmanagement mit und möchte diese praxisnah an die Studierenden weitergeben.

Professor Klöpper übernimmt die Professur im Baubetrieb mit einer Vielzahl von Schwerpunkten, die die Studierenden auf die zukünftigen Herausforderungen in der Bauindustrie vorbereiten sollen. Dazu gehören Digitale Methoden im Baubetrieb, Automatisierung, Building Information Modeling (BIM), Nachhaltigkeit in Bauunternehmen und Projekten sowie Projektsteuerung und -Management. Zudem wird er die Grundlagen des Baubetriebs sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium lehren.

Nach dem Studium des Bauingenieurwesens an der Fachhochschule Münster verschlug es Klöpper nach Großbritannien, wo er im Fachbereich „Civil Engineering“ seinen Masterabschluss machte. Klöpper promovierte im Fachbereich Bauinformatik an der Ruhr-Universität zu Bochum zum Thema „Entwicklung eines Building Information Modeling (BIM) – basierten Analysetools zur ökonomischen Bewertung kreislaufgerechter Bauweisen“.

Nach zwanzig Jahren in verschiedenen Positionen in der Bauindustrie kehrte Klöpper in die akademische Welt zurück und möchte nun nach erfolgreicher Promotion sein Praxiswissen kombiniert mit wissenschaftlicher Herangehensweise an Studierende weitergeben.

Klöpper verfügt über umfassende Baustellenerfahrung, die er von Grund auf erworben hat. Er war jahrelang als Bau- und Projektleiter im Wohn-, Gewerbe- und Ingenieurbau tätig und kennt die Herausforderungen und Anforderungen der Bauindustrie aus erster Hand. Diese tiefgreifende Praxiserfahrung wird seinen Unterricht bereichern und den Studierenden wertvolle Einblicke in die realen Abläufe und Prozesse des Baubetriebs vermitteln.

Abseits seines beruflichen Engagements ist Klöpper ein begeisterter Motorradfahrer und freut sich darauf, das Mittelrheintal rund um Koblenz zu erkunden. Zudem ist Klöpper ein großer Sportfan, der sowohl im Altherrenfußball aktiv ist als auch als Hobbyrennradfahrer seine Runden dreht. Als Vater von zwei Kindern im spannenden und lehrreichen Alter von sieben und zehn Jahren bezeichnet sich Klöpper als Familienmensch, der sonnige und auch winterliche Urlaubsziele gemeinsam mit der Familie genießt.