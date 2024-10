Veröffentlicht am 21. Oktober 2024 von wwa

KOBLENZ – Gründungsseminarreihe 2024 der Hochschule Koblenz startet am 2. November – Kostenlose Seminare für Existenzgründende

Am 2. November 2024 startet die diesjährige Gründungsseminarreihe 2024 im TechnologieZentrum Koblenz (TZK). Existenzgründerinnen und Existenzgründer sowie alle, die an einer Unternehmensgründung interessiert sind, haben die Möglichkeit, sich in verschiedenen kostenfreien Seminaren umfassend über relevante Themen und Chancen im Gründungsprozess zu informieren.

Die Seminarreihe wird über mehrere Wochen an insgesamt fünf Terminen angeboten und findet im TZK in der Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz statt. Branchenexpertinnen und -experten und erfahrene Referierende vermitteln praxisnahes Wissen und bieten wertvolle Einblicke in Themen wie Gründungsfinanzierung, Steuerrecht, Risikovorsorge und Business-Storytelling. Zudem berichtet ein erfolgreicher Gründer von seinen Erfahrungen und gibt Tipps für die Unternehmensgründung.

Die Seminarreihe beginnt am 2. November mit der Begrüßung durch Jan Hagge, Geschäftsführer der TZK GmbH, der zudem einen Überblick über die Gründungsnetzwerke und -initiativen in der Region Koblenz gibt. Im Anschluss zeigt Rene Ciminski von der Picosoft GmbH in seinem Vortrag „Work smarter, not harder“, wie Gründerinnen und Gründer mithilfe des ERP-Systems PICOSOFT® ihre Prozesse effizienter gestalten können. Den Abschluss bildet ein Beitrag von Jürgen Seil von der WTS Dr. Winnen, Thiemann, Seil GmbH, der unter dem Titel „Rechtsform und Steuern – Wer die Wahl hat, hat die Qual!“ eine Orientierungshilfe zu den steuerlichen Aspekten der Unternehmensgründung gibt.

Die Gründungsseminarreihe der Hochschule Koblenz wird an den folgenden Terminen fortgesetzt: 08., 16., 23. und 30. November 2024. An diesen Tagen erwarten die Teilnehmenden weitere spannende Vorträge und praxisorientierte Workshops rund um die Themen Unternehmensgründung, Geschäftsmodellentwicklung und Finanzierung. Die Seminarreihe bietet Gründerinnen und Gründern eine ideale Gelegenheit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und ihr unternehmerisches Wissen zu vertiefen.

„Mit unserer Gründungsseminarreihe möchten wir angehenden Unternehmerinnen und Unternehmern die nötigen Werkzeuge an die Hand geben, um ihre Geschäftsideen erfolgreich zu verwirklichen. Der direkte Austausch mit Expertinnen und Experten sowie anderen Gründungsinteressierten ist dabei ein zentraler Baustein“, betont Raphael Dupierry, Leiter des Gründungsbüros der Hochschule Koblenz.

Die Teilnahme an der gesamten Seminarreihe ist kostenlos. Interessierte werden gebeten, sich bis spätestens 30. Oktober 2024 anzumelden. Anmeldung:

https://www.hs-koblenz.de/transfer/gruendungsbuero/events/anmeldung-zur-gruendungsseminarreihe-2024. Kontakt: Raphael Dupierry, Hochschule Koblenz (Telefon: 0261/9528-121, E-Mail: dupierry@hs-koblenz.de)