Veröffentlicht am 27. Oktober 2024 von wwa

REGION – Sardinien: Smaragdküste und wilde Berglandschaft mit der kvhs im Mai 2025

2025 bietet die KreisVolkshochschule Neuwied eine begleitete Reise vom 23. bis 30. Mai 2025 nach Sardinien an. Die Insel im Herzen des Mittelmeers lockt nicht nur mit glasklarem Wasser und wunderschönen Buchten. Hier warten auch atemberaubende Landschaften, charmante Bergdörfer, antike Stätten und die köstliche, mediterrane Küche.

Einige Highlights der Reise sind z.B. eine Minikreuzfahrt zur Insel La Maddalena und zum Manto della Madonna, einem Meeresabschnitt mit seichtem Wasser, der weltweit einzigartige Farben annimmt. Beim Ausflug ins „Barbarenland“ erleben die Teilnehmenden eine eindrucksvolle Fahrt durch die romantische Bergwelt der Region Barbagia zum berühmtesten Ort der ganzen Insel, dem Gebirgsort Orgosolo. Ein weiterer Ganztagesausflug führt nach Santa Teresa di Gallura und Castelsardo, wo man die malerische Altstadt und sardische Volkskunst erleben kann. Auch Alghero an der Westküste kann entdeckt werden. Trotz des umfangreichen Ausflugsprogramms bleibt Zeit zur freien Verfügung oder zur Entspannung im Hotel, das direkt am Meer liegt.

Im Reisepreis von 1.599 Euro pro Person im Doppelzimmer sind neben Flug und Halbpension in einem 4-Sterne-Hotel und den Ausflügen auch weitere kulinarisch Highlights eingeschlossen. Die Reise wird von der kvhs durchgängig begleitet und vor Ort durch eine deutschsprachige Reiseleitung betreut.

Am 25. November findet ab 16:30 Uhr ein Infoabend in der kvhs Neuwied statt. Anmeldeschluss für die Reise ist am 20. Februar 2025. Alle Infos und den Reiseflyer gibt es unter www.kvhs-neuwied.de oder unter 02631 347813. Foto: mundo reisen