Veröffentlicht am 30. Oktober 2024 von wwa

NEUWIED – Die Geldpolitik des Eurosystems – Kostenfreier Online-Vortrag in Kooperation mit der Deutschen Bundesbank

Pandemie, Krieg und Inflation – an Herausforderungen für die Geldpolitik mangelte es in den letzten Jahren nicht. Vor allem die sehr hohen Inflationsraten im letzten Jahr sorgten für viel Unsicherheit bei den Bürgerinnen und Bürgern. Doch wie kann hohe Inflation bekämpft werden und welche Instrumente stehen den Verantwortlichen dazu zur Verfügung? In einem kostenfreien Online-Vortrag am 19. November 2024 um 18 Uhr erhalten Interessierte einen Einblick in die Geldpolitik des Eurosystems und es wird aufgezeigt, warum und wie geldpolitische Entscheidungen getroffen werden. Info und Anmeldung bei der KreisVolkshochschule Neuwied unter www.kvhs-neuwied.de/G122 oder 02631 347813