Veröffentlicht am 13. Oktober 2024 von wwa

LUDWIGSHAFEN – TURM in Ludwigshafen feierlich eröffnet

Nach der erfolgreichen Premiere mit dem Media:TOR in Speyer ist in der Turmstraße in Ludwigshafen der zweite Ort der medialen Teilhabe in Rheinland-Pfalz eröffnet worden. Im Media:TURM bündelt die Medienanstalt Rheinland-Pfalz künftig die breite Palette ihrer Medienkompetenz-Angebote.

Albrecht Bähr, Versammlungsvorsitzender der Medienanstalt RLP, und Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, begrüßten zur Eröffnung am 27. September zahlreiche geladene Gäste im neuen Media:TURM. Ob Digitalbotschafter*innen, klicksafe oder Ohrenspitzer: Für alle Altersgruppen sind zukünftig in der Turmstraße 10 niedrigschwellige Medienkompetenz-Angebote verfügbar. Auch der Offene Kanal Ludwigshafen wird im Januar 2025 in die neuen Räumlichkeiten mit modernem Studio ziehen.

Dr. Marc Jan Eumann lädt alle Interessierten zum Mitmachen ein: „Medienkompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen von Demokratie. Mit den Orten medialer Teilhabe schaffen wir als Medienanstalt Rheinland-Pfalz einzigartige Begegnungsstätte, die für alle offen stehen. Gemeinsam mit regionalen Partnern wollen wir die Medienkompetenz-Angebote in Ludwigshafen noch sichtbarer machen.“

Alle Bürger, kreative Macher, Vereine, Gruppen oder Klassen können sich im Media:TURM einbringen und ihre Medienkompetenz stärken. Die Angebote sind niedrigschwellig und in der Regel kostenfrei. Neben regelmäßigen Veranstaltungsreihen, Workshops und Offenen Treffs sind Institutionen in der Region herzlich eingeladen, eigene Angebote anzubieten – und das Programm im Media:TURM aktiv mitzugestalten. Foto: Medienanstalt Rheinland-Pfalz