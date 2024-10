Veröffentlicht am 31. Oktober 2024 von wwa

NEUWIED – Paula Modersohn Becker – Künstlerin der Moderne

Paula Modersohn Beckers Leben als selbstbewusste Frau und Künstlerin der Moderne steht im Mittelpunkt des Vortrags von K. Hermann Amthauer. Vielen ist die Malerin durch den Film „Paula“ aus dem Jahr 2016 bekannt geworden. Als sie 1887 in die Künstlerkolonie Worpswede kommt, hat sie bereits private Akademien in Deutschland und Frankreich besucht und ihr Talent als Malerin erkannt. Mit den Worten „Mein Leben soll ein Fest sein“ beginnt eine kurze intensive Lebensphase, in der sie sich in einer Männergesellschaft behauptet, anerkannte Künstlerin, Ehefrau und Mutter wird. Ihren Weg als Frau und Künstlerin nachzuzeichnen, ist das Ziel des Vortrags des Referenten, der die Künstlerkolonie oft besucht hat.

Der Vortrag am 11. Nov. in der Verbandsgemeinde Linz beginnt um 19:00. Gebühr: 8 Euro. Information und Anmeldung unter 02644 – 5601-11 oder unter www.kvhs-neuwied.de/L231