Veröffentlicht am 12. Oktober 2024 von wwa

VALLENDAR – BDH-Zentrum Vallendar beteiligte sich erneut an „RhineCleanUp“- Aktionstag in Vallendar

Am Samstag war es wieder soweit: Ein Team der Medizinisch-beruflichen Rehabilitation (MBR) des BDH-Zentrums Vallendar – bestehend aus sechs Auszubildenden, fünf Mitarbeitenden sowie Angehörigen – nahm am großen Aktionstag „RhineCleanUp“ teil.

Wie bereits im vergangenen Jahr befreite es das Gebiet zwischen dem SV Niederwerth und dem Niederwerther Strand von Müll und Unrat. Bereits donnerstags waren im BDH-Zentrum in einem Vorbereitungstreffen die Hintergründe des CleanUps, Verhaltensregeln beim Müllsammeln sowie Organisatorisches besprochen worden. Da einige der teilnehmenden Auszubildenden bereits im letzten Jahr dabei waren, konnten sie von ihren Erfahrungen berichten und hilfreiche Tipps geben.

Ausgerüstet mit den von der Organisation „RhineCleanUp“ im Vorfeld erhaltenen Handschuhen, Müllsäcken und Müllzangen und mit bester Laune rückte das Team der MBR samstags von 10 bis 13 Uhr selbst kleinsten Müllteilen zu Leibe. Insbesondere Plastiktüten sowie Schnüre und Seile aus Kunststoff, die sich bei Hochwasser in den Bäumen verfangen, wurden entfernt. Müll, der von Besuchern hinterlassen wurde, konnte ebenfalls reichlich gefunden werden. Aber auch kuriose Dinge wie Backbleche, Jacketts und Einkaufswagen wurden eingesammelt und zur Abholstelle, die vorab mit dem Bürgermeister Horst Klöckner vereinbart wurde, gebracht.

Zur Belohnung gab es für die fleißigen Helfer gegen 13 Uhr leckeren, selbstgebackenen Kuchen, den die Auszubildenden der Hauswirtschaft vorbereitet hatten. Müde, aber zufrieden trat der Trupp den Rückweg in die MBR an. Dabei wurden der Tag und die Fundstücke besprochen und reflektiert. Bei der Verabschiedung an der MBR waren sich dann alle einig, dass sie im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder dabei sind. Foto (© BDH-Zentrum Vallendar):

Foto: Auszubildende, Mitarbeitende und Angehörige der Medizinisch-beruflichen Rehabilitation (MBR) des BDH-Zentrums Vallendar nach ihrer erfolgreichen Müllsammelaktion auf der Insel Niederwerth