KOBLENZ – Kreative Ideen und kluge Köpfe aus Rheinland-Pfalz gesucht – Start der 16. Runde des Ideenwettbewerbs Rheinland-Pfalz

Auch 2024 lädt der Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz erneut dazu ein, innovative Ideen einzureichen. Alle Bürgerinnen und Bürger des Bundeslandes – unabhängig von Alter und beruflichem Hintergrund – haben bis zum 28. Februar 2025 die Möglichkeit, ihre kreativen und zukunftsweisenden Ideen einzureichen.

Eine Fachjury wird aus jeder Region die besten drei Einreichungen auswählen und mit attraktiven Geld- und Sachpreisen auszeichnen. Darüber hinaus profitieren die Gewinnerinnen und Gewinner von Ideenentwicklungsworkshops sowie – bei Bedarf – von Coaching- und Beratungsleistungen durch die Netzwerkpartnerinnen und -partner. Ziel des Wettbewerbs ist es, vielversprechende Geschäftsideen und Unternehmensgründungen frühzeitig zu entdecken und gezielt in Rheinland-Pfalz zu fördern.

„Der Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz ist eine herausragende Plattform, um kreatives Potenzial und unternehmerische Visionen zu fördern“, sagt Raphael Dupierry, Gründer und Leiter des Ideenwettbewerbs sowie Leiter des Gründungsbüros der Hochschule Koblenz. „Wir möchten alle Bürgerinnen und Bürger ermutigen, ihre innovativen Ideen einzureichen und die Chance zu nutzen, ihre Konzepte zur Marktreife zu entwickeln. Besonders die Möglichkeit, durch gezielte Unterstützung und Workshops weiter an den Ideen zu arbeiten, macht den Wettbewerb so wertvoll“, betont Dupierry.

Ein erfolgreiches Beispiel aus dem Jahr 2023 ist die Doderm GmbH, die auf regionaler Ebene den ersten Platz belegte. Mit ihren innovativen Produkten zur Pflege und zum Management von Hautproblemen konnte Doderm die Jury überzeugen. Besonders bei Haut, die zu Ekzemen neigt, stellen die Produkte das natürliche Gleichgewicht des Mikrobioms wieder her.

Unser Körper beherbergt unzählige Mikroorganismen, die gemeinsam als Mikrobiom bezeichnet werden und eine wesentliche Rolle für die Hautgesundheit spielen – nicht nur beim Menschen, sondern auch bei Tieren. Ein Ungleichgewicht im Hautmikrobiom kann die Haut anfälliger machen und Entzündungen begünstigen. Doderm hat herausgefunden, dass Immunfaktoren aus Kuhmilch, sogenannte Antikörper, in der Lage sind, schädliche Toxine zu neutralisieren und die Haut so vor Schäden zu schützen. Diese Antikörper kommen in Hautpflegeprodukten für Menschen sowie für Hunde, Katzen und Pferde zum Einsatz.

„Der Ideenwettbewerb bietet uns die Möglichkeit, unseren interdisziplinären Ansatz für die Gesundheit von Mensch und Tier stärker in den öffentlichen Fokus zu rücken“, erklärt Dr. Beatrix Förster, Gründerin und Geschäftsführerin der Doderm GmbH. Fotos: Doderm GmbH

Weitere Informationen zu Doderm und den Hautpflegeprodukten finden Sie unter www.doderm.eu. Weitere Informationen zum Ideenwettbewerb, den Teilnahmebedingungen und das Online-Anmeldeformular sind unter www.ideenwettbewerb-rlp.de verfügbar.