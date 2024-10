Veröffentlicht am 12. Oktober 2024 von wwa

REGION – „Pilze – so giftig – so lecker – so faszinierend – so wichtig!“ – Ein Familien-Bildungsmodul des Naturparks Rhein-Westerwald im Rahmen des Modellprojektes „BNE in den rheinland-pfälzischen Naturparken“

Jedes Jahr im Herbst passiert etwas Magisches in unseren Wäldern: Der Waldboden erwacht zum Leben und plötzlich sprießen Pilze an den verschiedensten Ecken. Doch das wahre Geheimnis der Pilze liegt im Verborgenen: Das Myzel. Dieses unterirdische Netzwerk, das „unsichtbare Herz“ der Pilze, durchzieht den Boden unserer Wälder und kann dabei enorme Flächen bedecken- teilweise über mehrere Quadratkilometer hinweg. Pilze sind nicht nur eine bloße Zutat in unserer Küche oder geheimnisvoller Waldbewohner, sondern auch unentbehrlich für unsere Ökosysteme und ein wichtiger Bestandteil beim Schutz unseres Klimas. Und wussten Sie, dass Myzelien auch als Kommunikationsnetzwerk dienen – das so genannte „Wood Wide Web“, über das Nährstoffe und Informationen mit Pflanzen ausgetauscht werden?

Pilze gibt es in unseren Wäldern also immer – auch dann, wenn wir sie eigentlich nicht sehen. Die Vielfältigkeit von Pilzen ist so faszinierend, dass der Naturpark Rhein-Westerwald Sie gerne mit auf eine Entdeckungsreise nehmen möchte. Im Rahmen des Modellprojektes „BNE in den Naturparken“, welches durch die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz, aus Mitteln der Glücksspirale, gefördert wird, lädt der Naturpark Rhein-Westerwald zu einer spannenden Exkursion für die ganze Familie ein.

Unter dem Titel „Pilze – so giftig – so lecker – so faszinierend – so wichtig!“ entdecken wir gemeinsam, die Bedeutung dieser einzigartigen Lebewesen und gehen mit der ganzen Familie auf Spurensuche und versuchen herauszufinden, wie Pilze aussehen, wo sie sich verstecken, was ihre Aufgaben im Ökosystem ist, welche Rolle sie für das Klima und für uns alle spielen und wozu wir sie verwenden können. Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten, insbesondere freuen wir uns über die Teilnahme von Familien mit Kindern.

Kommen Sie mit auf rund vier Stunden Pilzvergnügen, pilzige Spiele und Aktionen für Kinder und Erwachsene vor Ort und für Zuhause – Nachhaltige Bildung, die Spaß macht!!

Am Sonntag, 03. November 2024, ab 10.00 Uhr. Treffpunkt am Parkplatz am Freibad in Rengsdorf. Veranstalter ist der Naturpark Rhein-Westerwald e.V., mit Referentin Claudia Janetzki-Mittmann, Dipl. Biologin und PilzCoach der DGfM

Bitte achten Sie auf wetterangepasste Kleidung! Eine Anmeldung ist erforderlich! Bitte per Mail an: m.schnatz@naturpark-rhein-westerwald.de oder unter der Telefonnummer 02631 – 9592838.

Die Teilnahme ist kostenlos! Foto: Naturpark Rhein-Westerwald e.V.