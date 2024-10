Veröffentlicht am 12. Oktober 2024 von wwa

HIRZ-MAULSBACH – Bürgerengagement Honschafter Hobby Dart (HHD) – 10. „The Masterpiece“ E-Dart-Turnier am Sonntag, 13. Oktober 2024

Das Bürgerengagement HHD richtet gemeinsam mit Sponsor Reimund Seifen „Der Versicherungsspezi“ zum 10. Mal das „The Masterpiece“ E-Dart-Turnier für Hobby Dartfreunde (keine Ligaspieler) aus. Gespielt wird auf der Basis # 501, im Modus „Double Out“, „First to Two /Three/Five Legs“. Zu diesem Turnier sind maximal 32 Hobbyspieler zugelassen. Die Setzliste ist die HHD „Order of Merit“. Neue Mitspieler werden am Ende der Liste eingefügt.

Bei diesem Modus werden sicherlich wieder hohe „Checkouts“ und 180iger zu bestaunen sein. Für die im Turnier ausscheidenden Dartfreunde werden Toffifee-Trostrunden eingerichtet. Also, weg vom heimischen Hobbyraum und versucht es jetzt mit anderen Mitstreitern bei uns. Wir sind kein Verein, sondern eine Projektgruppe der Ehrenamtsinitiative von „Ich bin dabei“ und ermöglichen es, in einem geordneten Rahmen in der Freizeit Dart zu spielen.

Es empfiehlt sich, rechtzeitig zum Anmeldeschluss am Donnerstag, 10. Oktober, bei Axel Zimmermann axel@hhdts.de / Tel. 01784972672 anzumelden. Am Turniertag wird das Schützenhaus Maulsbach ab 12:30 Uhr geöffnet. Nach den Formalitäten und dem Einwerfen heißt es ab 14:00 Uhr: „Game On“.