Veröffentlicht am 12. Oktober 2024 von wwa

BIRNBACH – „Villa Kunterbunt“ am Weltkindertag aktiv dabei

Auf dem Marktplatz in Altenkirchen mit dabei war die „Villa Kunterbunt“ aus Birnbach auch in diesem Jahr. Am Weltkindertag, der in diesem Jahr im September war, lautete das Motto: „Ja heißt Ja – Nein heißt Nein. Ich weiß, was ich will!“ Wie in jedem Jahr, ausgerichtet vom Kinderschutzbund, gab es für Kinder und deren Familien viel zu erleben. Schon den Jüngsten unter uns ihre Rechte zu vermitteln, sie zu ermutigen für sich einzustehen, Selbstbewusstsein zu erlangen und bereits in jungen Jahren Demokratie zu erleben ist eine zentrale und äußerst wichtige Aufgabe in pädagogischen Einrichtungen. Das Netzwerk zum Kinderschutzbund ist in unserer Arbeit daher ein wichtiger Bestandteil. Wir sind sehr froh, auch in diesem Jahr mit einem Kreativangebot dabei gewesen zu sein.