Veröffentlicht am 13. Oktober 2024 von wwa

NEITERSEN – NeiterserFrauentreff60plus

Wie in jedem Jahr trafen sich die Frauen des NeiterserFrauentreff-60plus zum traditionellen Pizzaessen im Restaurant „La Fonte“ im Ortsbezirk Obernau. Petrus hatte es gut gemeint, für angenehme Temperaturen im Restaurantzelt gesorgt und so kamen über 20 Frauen, um gut zu speisen und über „Gott und die Welt“ zu reden. Die Zeit verflog schnell und alle waren sich einig, dass auch in diesem Jahr Anfang Dezember wieder ein Adventskaffee stattfinden soll. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.