Veröffentlicht am 12. Oktober 2024 von wwa

POLCH – Neue Montessori-Realschule+ in Polch

In Polch soll zum Schuljahr 2025/2026 eine Montessori-Realschule+ als Freie Schule in privater Trägerschaft eröffnen. Sie wird als weiterführende Schule die Montessori-Pädagogik der Freien Montessorischule Sonnenschein in Mendig fortsetzen. Lernbegleiter und Lehrer mit Befähigung für das Lehramt an Realschulen+, die Erfahrung oder Interesse an Montessori-Pädagogik haben, können sich bis zum 15. Januar 2025 bewerben. Auch interessierte Eltern von Schülerinnen und Schülern ab der 5. Klassenstufe können ihre Kinder ab jetzt beim Träger der Schule unter sekretariat@sonnenschein-montessori.schule anmelden.

Der nächste Infoabend für interessierte Eltern wird am 04. Dezember 2024 in der Montessori-Grundschule, Bahnstraße 27 in 56743 Mendig, stattfinden. „Mit dem Start der Realschule bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern den seit vielen Jahren gewünschten Weg zur Fortsetzung der Schulbildung nach der Grundschule.

Im Raum Koblenz wird diese Realschule, die vorerst einzige weiterführende Montessorischule mit den Möglichkeiten zum Schulabschluss sein,“ erklärt Ramona Erwen, Vorsitzende des Trägervereins Montessori-Zentrum Sonnenschein e.V. Nach Vorbereitungszeit stehen nun die abschließenden Entscheidungen zu den Räumlichkeiten der Schule an. Grundlage dafür ist ein Grundstück in Polch, dass der Trägerverein als neuen Schulstandort plant, zu erwerben. „Langfristig soll in Polch neben der Realschule plus auch die Grundschule ihre neue Heimat finden. Diese nutzt derzeit angemietete Räumlichkeiten in Mendig als Übergangslösung“, so Erwen. Text und Foto: Sandra Schäfer