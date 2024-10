Veröffentlicht am 12. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kunstraum Altenkirchen mit Ausstellung „VERGÄNGLICHKEIT II“ vom 10. bis 31. Oktober 2024 – Dr. Peter Thomas lädt am 17. Oktober 2024 zum Konzert ein.

Im Herbst zeigt die Vergänglichkeit ein buntes Gesicht. Der Abschied vom Sommer und der Übergang zu Tagen im kühlen Grau, geht einher mit dem Blick auf Wesentliches in unserem Leben. Für Krankheiten, Krisen und Kriege wünschen wir Vergänglichkeit. Zu allen Zeiten wurde in Texten, Liedern und in der bildenden Kunst festgehalten, was der Vergänglichkeit zum Trotz bleibt. Die Mitglieder des Kunstforum Westerwald zeigen die Ausstellung „VERGÄNGLICHKEIT II“ vom 10. – 31. Oktober 2024 zum Aufbruch in die bunte Jahreszeit.

Sonntag, 13. Oktober 2024, sind die Räume in der Wilhelmstr. 53, Altenkirchen, geöffnet und an den Donnerstagen sind Gäste von 10:00 bis 16:30 Uhr im KUNSTRAUM willkommen.

Dr. Peter Thomas wird sein Programm „Was bleibt und was trägt“ am Donnerstag, 17. Oktober 2024 im Rahmen der ausgestellten Bilder, Skulpturen und Fotos vortragen. Mit den Künstlern, die sich mit diesem Thema befassen, sind auch die Literaten, Liedermacher und der sog. Volksmund gemeint, aus deren Feder diese wunderbaren Lieder stammen, die das Thema zu allen Zeiten schon verarbeitet haben. Sie haben die Gefühle, die Konflikte, die Gedanken hierzu und oft auch Lösungen und Ausgänge aus der Vergänglichkeit gefunden. Aus seiner Liedersammlung vertieft Dr. Peter Thomas mit diesem Konzert von 18:00 bis 19:30 Uhr den Schatz an Fragen und Antworten, die den Blick auf Wesentliches in unserem Leben lenken.

Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht. Für das Konzert bietet der KUNSTRAUM nur 25 Plätze und daher bitten wir um Anmeldung: helga.seelbach@gmx.de