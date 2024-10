Veröffentlicht am 13. Oktober 2024 von wwa

ORFGEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeine Orfgen zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Dienstag, 15. Oktober 2024, ab 19:00 Uhr, findet im Schützenhaus Orfgen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung: 1. Verpflichtung eines Ratsmitgliedes. 2. Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung des Ersten Beigeordneten. 3. Bestätigung einer Eilentscheidung – Erteilung des Einvernehmens zur Bauvoranfrage für die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Straße „Hofacker“. 4. Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für den Umbau und den Dachgeschossausbau eines bestehenden Zweifamilienwohnhauses in der Straße „Hofacker“. 5. Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Carport in der Straße „Altenhof“. 6. Verschiedenes. 7. Informationen des Ortsbürgermeisters

Nichtöffentliche Sitzung: 8. Vertragsangelegenheiten. 9. Grundstücksangelegenheiten. Oliver Dudziak, Ortsbürgermeister