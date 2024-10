Veröffentlicht am 23. Oktober 2024 von wwa

NEUWIED – Das Rasselsteingelände – ein Milliardenprojekt in der Stadt: Informieren und Fragen klären – SPD lädt ein zum Vor-Ort-Termin am 30. Oktober 2024

Die Entwicklung auf dem ehemaligen Rasselsteingelände ist das bedeutendsten Stadtentwicklungsprojekte der letzten Jahrzehnte und war deshalb bereits mehrfach Thema in städtischen Gremien und der örtlichen Presse. Aber was ist dort konkret geplant? Was müssen sich die Bürgerinnen und Bürger darunter vorstellen, wenn von Technologiepark, Wohnbebauung, Grüner Meile und Gewerbe auf dem riesigen Industriegelände gesprochen wird? Was sind die zentralen Fragen, die die Menschen in Neuwied bei dem Projekt beschäftigen? Gibt es Anliegen, Sorgen und Unsicherheiten in der Bürgerschaft?

Um diese und andere Fragen zu klären, laden der SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzende Sven Lefkowitz, die SPD-Landtagsabgeordnete Lana Horstmann und der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen in Abstimmung mit der Firma ASAS interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einem öffentlichen Vor-Ort-Termin ein.

Am Mittwoch, den 30. Oktober um 19.00 Uhr, Rasselsteiner Straße 101, 56564 Neuwied wird es einen Vortrag zum Entwicklungskonzept des Geländes von den Verantwortlichen der Firma ASAS geben und im Anschluss die Möglichkeit Fragen zu stellen. Zur besseren Planbarkeit wird um Anmeldung per E-Mail oder Telefon gebeten unter wahlkreis@spd-lanahorstmann.de oder 02631-9593110.