Veröffentlicht am 20. Oktober 2024 von wwa

DAADEN – Herbstwanderung mit Bätzing-Lichtenthäler im Daadener Land

Zum Ende der Herbstferien lädt die SPD-Politikerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler die kleinen – und die großen Bürgerinnen und Bürger zu einer Wanderung in die Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf ein. „Im Rahmen meines Veranstaltungsformates „Sabine bewegt“ führe ich seit langem Wanderungen in den verschiedenen Verbandsgemeinden meines Wahlkreises durch. Ich freue mich, dass die Menschen dieses Angebot gerne annehmen und die Gelegenheit wahrnehmen, um in der schönen Natur ganz locker miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich habe stets ein offenes Ohr für Anliegen, Anregungen, Belange oder Probleme“, so die Landtagsabgeordnete. Die Wanderung findet am Samstag, den 26. Oktober, statt. Treffpunkt ist um 14:00 Uhr an der Wilhelm-Fischbach-Hütte in Daaden. Dieses Mal ist die Wandergruppe auf dem Höhenzug über Daaden unterwegs. Der ca. 6 km lange Rundweg führt zunächst Richtung Hüllbuche, durch den Hüllwald, über den Aussichtspunkt „Berghang“ bis zur Skihütte. Von dort geht es weiter zur Westerwaldhütte und auf dem Pilgerweg erreicht man schließlich wieder die Wilhelm-Fischbach-Hütte. Nachdem die Wanderlustigen etwas für die Gesundheit getan und die tollen Ausblicke genossen haben, können sie den Nachmittag dort gemeinsam ausklingen lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Festes Schuhwerk ist zu empfehlen.