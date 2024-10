Veröffentlicht am 11. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizei Altenkirchen

Donnerstag, 10. Oktober 2024, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Maßnahmen begannen in den frühen Nachmittagsstunden und dauerten bis in die Nacht hinein. In Kircheib konnte ein 26-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert werden, bei dem Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung festzustellen waren. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Weiterhin wurde ein Verkehrsteilnehmer wegen Verstoßes gegen die Gurtpflicht und ein Fahrzeugführer wegen mangelnder Ladungssicherung verwarnt. Bei, in Mammelzen und Altenkirchen durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen konnten insgesamt 16 Fahrer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Zudem beförderte ein Verkehrsteilnehmer in seinem Fahrzeug ein Kind ohne jede Sicherung. Gegen die Betroffenen wurden entsprechende Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei