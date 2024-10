Veröffentlicht am 11. Oktober 2024 von wwa

STEINEBACH (Sieg) – PKW überschlägt sich auf der K 119 bei Steinebach (Sieg)

Donnerstagmorgen, 10. Oktober 2024, befuhr um 08:25 Uhr eine 26-jährige Frau mit ihrem Subaru Forester die K 119 aus Richtung Steinebach kommend in Richtung Elben. In einer Rechtskurve verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren PKW, geriet ins Schleudern, rutschte nach rechts von der Fahrbahn und stürzte einige Meter eine Böschung hinab, bis es auf der Seite liegend vor einem Baum zum Stehen kam. Die junge Frau wurde zunächst im Fahrzeug eingeklemmt. Sie konnte allerdings noch selbstständig ihren Vater verständigen, der dann die Rettungskette in Gang setzte. So wurden über die Integriere Leitstelle der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. An dem PKW entstand Sachschaden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung Altenkirchen hinzugerufen. Die Fahrerin wurde verletzungsbedingt in ein Westerwälder Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei