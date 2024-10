Veröffentlicht am 29. Oktober 2024 von wwa

NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

B155 Einbruchschutz – Wie sichere ich mein Haus/meine Wohnung gegen Einbrecher? In Kooperation mit dem Polizeipräsidium Koblenz 1x, 05.11.24, Di, 18:30 – 20:00 Uhr. Grundschule Bad Hönningen (Marienschule), Rudolf-Buse-Str. 4, 53557 Bad Hönningen. Dietrich Viebranz, Polizeihauptkommissar (Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Koblenz). Gebühr: kostenfrei

D203 Textiles Gestalten für Kinder – für Anfänger in der Kleingruppe 1x, 28.10.24, Mo, 15:00 – 18:00 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Gebäude R, Fachklassentrakt 1, Schulstr. 22, 56269 Dierdorf, Raum R024. Sarah Grendel, Maßschneiderin. Gebühr: 45€ zzgl. 10 – 15 € Materialumlage in bar an die Kursleitung zu entrichten.

G101 Präsidentschaftswahl 2024: Wie ticken eigentlich die USA? Vortrag mit Diskussion 1x, 29.10.24, Di, 18:00 – 20:00 Uhr. Verbandsgemeindeverwaltung Linz, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Sitzungssaal, EG (Bitte immer den Haupteingang benutzen.). Ferhat Cato, Autor. Staffelpreis: 10 – 15€

L126 Die Demontage der Republik 1930-33 1x, 28.10.24, Mo, 19:00 – 20:30 Uhr. Verbandsgemeindeverwaltung Linz, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Besprechungsraum 305/306, 3. OG. Arnim Kasper, Magister Artium. Gebühr: 8€

P303 Kreative Schmuckgestaltung Freude am Gestalten 1x, 29.10.24, Di, 18:00 – 21:00 Uhr. Realschule plus, Schulstr. 23, 56305 Puderbach, Klassenraum (Eingang vom Parkplatz Sporthalle). Isabell Imig. Gebühr: 18€ zzgl. Materialkosten

R142 Hausaufgaben mit System und Erfolg! Für Eltern mit Kindern mit einer Dyskalkulie (Matheschwäche), LRS und oder ADHS 1x, 05.11.24, Di, 19:00 – 20:30 Uhr. Deutschherrenschule, Realschule Plus (Eingang über den Schulhof), In der Au 38, 56588 Waldbreitbach, Klassenraum R306. Dagmar Habel, Zert. Familiencoach, Staatl. anerk. Erzieherin, Staatl. gep. Motopädin, Qual. Sprachförderkraft, Sonderpäd. Fachkraft. Gebühr: 11€

R214 Malen mit Acryl Workshop für Anfänger*innen und Fortgeschrittene 1x, 02.11.24, Sa, 10:00 – 16:00 Uhr. Haus des Kurgastes, Parkstr. 2, 56581 Ehlscheid, Lesesaal. Andrea Kollig. Staffelpreis: 48 – 55€

U403 Niederländisch für Anfänger A1-a 6x, 29.10.24 – 03.12.24, Di, wöchentlich, 19:00 – 20:00 Uhr. U404 Niederländisch Sprechkurs für Fortgeschrittene 6x, 30.10.24 – 04.12.24, Mi, wöchentlich, 18:00 – 19:00 Uhr. Stefan-Andres-Realschule plus, Linzer Str. 17 b, 53572 Unkel, Klassenraum 1.26, 1. OG. Celina-Marie Milz, Diplom Niederländisch als Zweitsprache. Staffelpreis: 31 – 39€ zzgl. Kopierpauschale max. 10€, bar an die Dozentin zu entrichten. Weitere Informationen, Online-Anmeldungen und viele weitere Kurse auf der Homepage: www.kvhs-neuwied.de (Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise).