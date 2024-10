Veröffentlicht am 14. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Linedance hat im Haus Felsenkeller mittlerweile Tradition.

Nach einigen Kursen, die Menschen die Grundlagen des Linedance beigebracht haben, wurde der Wunsch laut nach einem vertiefenden Kurs. Grundlegend kann man sagen: Linedance ist eine Form des Gruppentanz, bei dem einzelne Tänzer in Reihen vor- & nebeneinander tanzen. Die Tänze sind passend zur Musik choreographiert. Meist wird Country- oder Popmusik verwendet, aber auch fast jedes andere Genre ist denk- & machbar. In Deutschland ist Linedance seit über 20 Jahren als Freizeitsport anerkannt.

Der Kursleiter im Felsenkeller ist von Anfang an mit dabei. Er hat viele Jahre Erfahrung, die Grundlagen zu vermitteln und vielen Menschen mit einfachen Schrittfolgen den Spaß und den Ehrgeiz am Tanz zu vermitteln. Nun geht es in die schwierigeren Regionen dieser Tanzform. Er wird eine Vielzahl unterschiedlicher Musik & Choreographien mitbringen und geht gerne auf eure Wünsche ein. Musikalisch wird also für jede*n etwas dabei sein.

Dieser Kurs ist für alle geeignet, die schon Erfahrung haben. Spaß an der Bewegung & Freude am Tanzen sollten vorhanden sein. Es gilt wie immer: je intensiver man sich mit der Materie beschäftigt, desto mehr Spaß macht es. Ab Dienstag, den 29. Oktober bis zum 03. Dezember, immer von 17 – 18:30 Uhr, wird es fünf Termine geben und man kann gegen die Gebühr von 60 € dabei sein.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.