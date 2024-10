Veröffentlicht am 11. Oktober 2024 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz sucht Familien für Gastfamilienprojekt

Die Hochschule Koblenz startet ein besonderes Projekt, um internationale Studierende während ihres Studiums in Deutschland zu unterstützen: Das Gastfamilienprojekt, gefördert durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und das Auswärtige Amt. Ziel des Projekts ist es, herzliche und offene Gastfamilien in der Region zu gewinnen, die Studierenden ein Zuhause auf Zeit bieten und ihnen den Einstieg in das deutsche Leben erleichtern.

Für die internationalen Studierenden ist das Leben in einer Gastfamilie eine einzigartige Gelegenheit, tief in die deutsche Kultur einzutauchen und den Alltag direkt mitzuerleben. Gleichzeitig erhalten die Gastfamilien wertvolle Einblicke in andere Kulturen und die Chance, internationale Freundschaften zu knüpfen.

Anne Quander, Leiterin des International Office an der Hochschule Koblenz, hebt die Bedeutung des Projekts hervor: „Das Gastfamilienprogramm fördert nicht nur den interkulturellen Austausch, sondern hilft den Studierenden auch, sich in einem neuen Land besser zurechtzufinden. Es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten.“

Wie funktioniert das Gastfamilienprojekt? Interessierte Familien können sich über einen Anmeldebogen auf der Website der Hochschule Koblenz registrieren. Die Anmeldung ist einfach: Der Bogen wird ausgefüllt und per E-Mail versendet. Zudem sind ein Familienfoto und Bilder des für die Gaststudentinnen und Gaststudenten vorgesehenen Zimmers erforderlich. Persönliche Zeilen zur Motivation als Gastfamilie sind ebenfalls willkommen.

Nach der Bewerbung stellt die Hochschule den Kontakt zu den internationalen Studierenden her, sodass beide Seiten sich vorab kennenlernen können. Darüber hinaus wird ein freiwilliger und kostenloser interkultureller Workshop angeboten, um die Familien auf das Zusammenleben mit Menschen aus anderen Kulturen vorzubereiten.

Was erwartet die Gastfamilien? Gastfamilien übernehmen eine bedeutende Rolle: Sie begleiten die Studierenden durch den Alltag, erleichtern ihnen den kulturellen Einstieg und bieten wichtige Orientierung. Gleichzeitig profitieren die Familien von einem einmaligen Kulturaustausch und spannenden neuen Perspektiven.

Die Hochschule Koblenz freut sich über jede Unterstützung, um dieses wertvolle Projekt bekannt zu machen und internationale Studierende willkommen zu heißen.

Weitere Informationen zum Gastfamilienprojekt und der Bewerbung finden sich auf der Webseite der Hochschule Koblenz: https://www.hs-koblenz.de/rmc/international-office/projekte-veranstaltungen/gastfamilienprogramm, E-Mail: international@hs-koblenz.de. Foto: HSK