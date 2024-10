Veröffentlicht am 10. Oktober 2024 von wwa

LANDAU – Wem gehören die Fahrräder?

Der Polizei Landau wurden zwei Fahrräder gemeldet, die bereits seit zwei Wochen unangeschlossen in der Rehbachstraße in Landau stehen würden. Die Fahrräder der Marke Jamis und Viking wurden sichergestellt. Es ist davon auszugehen, dass die Fahrräder zuvor durch Unbekannte entwendet wurden. Die Geschädigten sind unbekannt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen. Quelle und Fotos: Polizei