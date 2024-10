Veröffentlicht am 10. Oktober 2024 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfallflucht durch E-Scooter in Neuwied

Am 09. Oktober 2024 kam es in Neuwied in der Langendorfer Straße, gegenüber des Elektronikmarktes, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Die 69jährige Pkw-Fahrerin tastete sich aus einer Hofeinfahrt, als ein aus ihrer Sicht von rechts kommender und auf dem Gehweg fahrender E-Scooter vorne rechts gegen den Pkw fuhr. Dabei prallte der Fahrer des E-Scooters mit dem Oberkörper auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe. Nachdem die Pkw-Fahrerin nach dem E-Scooter-Fahrer geschaut und angekündigt hatte, die Polizei verständigen zu wollen, stieg der junge Fahrer auf den Roller und fuhr davon. Die Polizei Neuwied bittet potentielle Zeugen, sich unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de bei der PI Neuwied zu melden. Quelle: Polizei