Veröffentlicht am 11. Oktober 2024 von wwa

REGION – Bedarfsgerechter Badumbau – ein wichtiges Thema (nicht nur) für Senioren

Peter Metz, Geschäftsführer der Peter Metz Beratung und Milena Ludwig von der Firma Seniocon haben sich mit der heimischen Landtagsabgeordneten und Fraktionsvorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion Sabine Bätzing-Lichtenthäler getroffen und der Sozialpolitikerin eine neue Kooperation ihrer beider Firmen für einen bedarfsgerechten Badumbau vorgestellt. Mit diesem Angebot sind Metz und Ludwig insbesondere in den Regionen Betzdorf-Gebhardshain, Westerwald und Siegerland präsent.

Im Fokus des Treffens stand die Optimierung der Beratungsangebote und Dienstleistungen im Bereich des barrierearmen Umbaus von Bädern. Dieser Bereich gewinnt angesichts des demografischen Wandels zunehmend an Bedeutung. Besonders ältere Menschen oder Personen mit körperlichen Einschränkungen sind oft auf einen bedarfsgerechten Umbau ihrer Badezimmer angewiesen, um ihre Selbstständigkeit und Sicherheit im Alltag zu gewährleisten. Hierzu kommt die finanzielle Herausforderung, die ein solcher Umbau mit sich bringt. Hier ist die Kombination aus einer qualitativ hochwertigen Pflege-Budgetberatung durch Peter Metz und der wirtschaftlich attraktive Umbau der Bäder durch Seniocon eine optimale Kombination, um für Jedermann einen Umbau möglich zu machen. Besonders hervorzuheben ist, dass die Bäder innerhalb eines Tages umgebaut und voll nutzbar sind. Peter Metz, dessen Beratungsunternehmen bereits im dritten Jahr vielen Versicherten unterstützend zu Seite steht, sieht im bedarfsgerechten Badumbau eine zentrale Herausforderung und unterstreicht die Bedeutung einer Vernetzung von Anbietern, Kunden, Experten und der Sozialpolitik: „Nur durch eine enge Vernetzung können wir sicherstellen, dass die Menschen in unserer Region bestmöglich unterstützt werden“, erklärte Metz.

Milena Ludwig von Seniocon, einem Unternehmen, das sich auf innovative Lösungen für barrierefreie Wohnkonzepte spezialisiert hat, hob hervor, dass die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen bei ihren Aufträgen im Mittelpunkt stehen. „Es geht nicht nur darum, Bäder umzubauen, sondern auch um eine passgenaue Beratung, die den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird und vor allem eine schnelle Realisierung der Umbaumaßnahme.“

Sabine Bätzing-Lichtenthäler zeigte sich beeindruckt von der Fachkompetenz und den praxisnahen Vorschlägen der beiden Unternehmensvertreter. Sie hob hervor, wie wichtig es sei, für die Menschen passgenaue Angebote zu schaffen, die ihnen ein Leben im Alter erleichtern. „Die Herausforderungen im Bereich der Pflege und der altersgerechten Wohnraumanpassung sind enorm, und wir müssen dafür sorgen, dass solche Angebote auch in den ländlichen Regionen verfügbar sind. Die finanziellen Rahmenbedingungen sind durch das Pflegebudget vorhanden. Von daher ist es wichtig, dass diese bei den Menschen auch ankommen. Durch die Expertise von Unternehmen wie beispielsweise Peter Metz Beratung und Seniocon können gemeinsam Lösungen erarbeitet werden, die den Menschen vor Ort konkret helfen“, so Bätzing-Lichtenthäler, „und damit sind nicht nur Senioren gemeint, sondern dieses Angebot ist eine Erleichterung für alle.“ Abschließend zeigten sich die Gesprächsteilnehmer zuversichtlich, dass mit der Kombination von Beratung und Umbau in einer Hand, die Zahl der barrierearmen Bäder zunehmen und die finanzielle Mittel des Pflegebudgets zielgerichtet bei den pflegebedürftigen Menschen ankommen.