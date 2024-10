Veröffentlicht am 11. Oktober 2024 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Hohe Teilnehmerzahlen beim Ortsvereinspokalschießen der St. Hub. SBR Birken-Honigsessen

Im Schützenhaus auf dem Uhlenberg fand das traditionelle Ortsvereinspokalschießen der Sankt Hubertus Schützenbruderschaft in Birken-Honigsessen statt. Wie in den vergangenen Jahren bot die Veranstaltung nicht nur spannende Wettkämpfe, sondern auch ein geselliges Beisammensein der teilnehmenden Mannschaften.

Insgesamt traten 21 Teams gegeneinander an, um den begehrten Pokal zu gewinnen. Die teilnehmenden Mannschaften waren bunt zusammengewürfelt und zeigten wieder einmal die Vielfältigkeit des Vereinslebens auf. So waren unter den Teilnehmenden die Erste. Mannschaft SG HoKa, Patrick und Spongebob, „Die Spontanen“, „Ring Ring Singh“, die KAB St. Elisabeth Birken-Honigsessen, ein Team rund um den Bezirkskönig des Bezirksverbandes Marienstatt, „Selbach 1“ und 2 von der befreundeten Schützenbruderschaft, zweimal das „Team Treff-Trinksicher“, ein Kniffelklub, „ Muttis Beste“, „Fudel 1“ und 2, „DiE etWAs aNDeRen I“ und II, die „ Kompanien BierKonsum 1 und 2“, ein Team der Autofit Preuß sowie der ortsansässige Kegelclub „KC die Post geht ab“.

Die Ergebnisse der Einzelwertung waren beeindruckend. Die besten Resultate erzielten die 1. Mannschaft SG HoKa mit 393 Ringen, Patrick mit 382 Ringen auf Platz 2 und Die Spontanen mit 374 Ringen auf dem dritten Rang.

Die Atmosphäre war geprägt von sportlichem Ehrgeiz und Teamgeist, während die Teilnehmer ihre Schießkünste in drei verschiedenen Disziplinen unter Beweis stellten. Die Sankt Hubertus Schützenbruderschaft bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmern und freut sich besonders über die Vielzahl an Voranmeldungen zu der Veranstaltung. Ein großer Dank gilt auch allen ehrenamtlichen Helfern, die maßgeblich zum Gelingen des Events beigetragen haben. Man blickt bereits mit Vorfreude auf das nächste Jahr und hofft erneut auf zahlreiche Anmeldungen. Das Ortsvereinspokalschießen ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein wichtiger Bestandteil des Gemeinschaftslebens in der Ortsgemeinde. Wir freuen uns bereits auf das nächste Jahr.