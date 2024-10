Veröffentlicht am 12. Oktober 2024 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Schützenjugend Leuzbach-Bergenhausen

Im Abstand von nur zwei Wochen nahmen die Jugendlichen des SV Leuzbach-Bergenhausen an zwei Jugendtagen teil. Am Landesjugendtag in Aachen war es eine kleine Gruppe von drei Personen, darunter der Kronprinz Ben, der als amtierender Kreiskönig des Kreises 131 am Landesjugendkönigschießen teilnahm. Er belegte den 26. Platz von 40 Teilnehmern. Außerdem wurde an diesem Tag der Jugendengagementpreis (Jugendförderpreis) des RSB vergeben und hier erlangte der SV Leuzbach-Bergenhausen den 1.Platz. Neu im Jugendvorstand ist die Schützin Lina Weßler als stellvertretende Landesjugendsprecherin.