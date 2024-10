Veröffentlicht am 11. Oktober 2024 von wwa

GEBHARDSHAIN – Viel Spaß, viele Spiele, viele Titel – Super Bilanz auch bei den Rheinlandmeisterschaften in den Doppeldisziplinen

Während am Wochenende in heimischer Halle erfolgreich um die Titel im Einzel gekämpft wurde, riss die Serie in Mendig auch nicht ab und das Nachwuchsteam konnte in allen AK, in denen gemeldet worden war, ganz oben mitspielen.

An zwei langen Wettkampftagen konnten die Kids beweisen, dass sie nicht nur als Einzelkämpfer abliefern, sondern auch im Doppel und Mixed mittlerweile gut harmonieren. Hier kommt es besonders auf eine gute Kommunikation, einen klaren Matchplan und ein präzises und schnelles Spiel an.

Wie beim Einzel, kam es oft zu engen und sehenswerten Begegnungen. Den Trainern und den Eltern wurde wirklich einiges geboten – da fährt man doch gerne am Wochenende regelmäßig durch das gesamte Rheinland

Den Titel des Rheinlandmeisters errangen: Ben Euteneuer/Lenny Maus (U13), Ben Euteneuer/Imani Fasel (U13), Leonie Euteneuer/Imani Fasel (U15), Leonie Euteneuer/Ben Wenzelmann (U15), Julian Hoß/Erik Gebhardt (BC Remagen) U17, Leonie Euteneuer/Ben Wenzelmann (U17)

Als Vizemeister wurden: Leo Lindner/Nico Rehorst (U13), Nele Corten/Hanna Dobosiewicz (FSV Trier Tarforst) U13, Ben Lindner/Jamie Maus (U15), Josephine Fehling/Sofia Grigoli (U15), Leonie Euteneuer/Judith Rühle (TB Andernach) U17

Eine Bronzemedaille nahmen mit nach Hause: Lukas Rehorst/Robin Becker (BC Remagen) U13, Lenny Maus/Nele Corten (U13), Ben Euteneuer/Lenny Maus (U15), Nele Corten/Elayne Krenn (U15), Jamie Maus/Josephine Fehling (U15), Julian Hoß/Erik Gebhardt (U19)

Neben den tollen Erfolgen auf Verbandsebene, mit denen sich die Jungs und Mädels für die ungezählten Trainingseinheiten der letzten Monate belohnten, stellen die erkämpften Rheinlandmeistertitel auch ein wichtiges Sprungbrett für die anstehenden überregionalen Titelkämpfe dar: Bei den im November stattfindenden Südwestdeutschen Meisterschaften in Worms werden definitiv einige Westerwälder mit dabei sein!