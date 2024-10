Veröffentlicht am 11. Oktober 2024 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – SV Leuzbach-Bergenhausen beim Bezirksjugendtag in Oberrod

Zum Bezirksjugendtag in Oberrod reiste die Jugend des SV Leuzbach-Bergenhausen mit 12 Jugendlichen und drei Betreuern an. Die beiden Mannschaften Leuzbach 1 und Leuzbach 2 absolvierten neben dem Spiel ohne Grenzen auch eine Rallye und das Bogenschießen. Sie belegten verschiedene Plätze. Ben, als amtierender Kronprinz konnte sein Schießen um die Würde zum Bezirksjugendkönig unter Beweis stellen. Er erreichte den 11. Platz. Siegerehrungen gab es außerdem noch von der BZM im Lichtgewehr schießen und dem Bezirksjugendpokalschießen. Der jüngste Teilnehmer an diesem Tag war aus den Leuzbacher Reihen Felix Fassel. Nach einem gelungenen Tag war man sich am Abend einig: im nächsten Jahr sind wir wieder dabei. (Vereinsbericht) Text: chg – Foto: SV Leuzbach