Veröffentlicht am 11. Oktober 2024 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Frauenausflug 2024 der Frauen des SV Leuzbach-Bergenhausen

Gutgelaunt starteten 25 Frauen des SV Leuzbach-Bergenhausen mit ihrer Königin Merle I. zu ihrem alljährlichen Frauenausflug. Die Fahrt ging ins Ahrtal und der erste Stopp war an der Sommerrodelbahn in Altenahr. Hier ließ es sich die Königin nicht nehmen mit ihrer Begleitung die Rodelbahn zu probieren. Weiter ging es nach Mayschoß. Dort besichtigten sie den ältesten Winzerkeller der Winzergenossenschaft mit einer kleinen Weinprobe. Von dort aus folgte die Fahrt nach Ahrweiler, wo schon der Ahrtal Express auf sie wartete. Mit der Bahn fuhren die Frauen nach Neuenahr. Der größte Teil der Gruppe wanderte an der Ahr entlang zurück nach Ahrweiler. Hierbei konnte man deutlich noch die Spuren der Hochwasserkatastrophe aus 2021 erkennen. Der Abschluss erfolgte in der „Bunten Kuh“. Ebenso gut gelaunt ging es auf den Heimweg und alle waren sich einig; es war wieder ein wunderschöner Tag. (Vereinsbericht) Text: chg Foto: SV Leuzbach