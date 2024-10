Veröffentlicht am 11. Oktober 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Land fördert Gigabitausbau im Rhein-Hunsrück-Kreis mit 19 Millionen Euro

Im Rhein-Hunsrück-Kreis sollen in den kommenden Jahren rund 2.283 weitere Haushalte und Gewerbeadressen an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Digitalisierungsministerin Dörte Schall übergab den Förderbescheid des Landes in Höhe von rund 19 Millionen Euro an den Rhein-Hunsrück-Kreis und setzte gemeinsam mit Landrat Volker Boch mit einem symbolischen Spatenstich den Startpunkt für das Ausbauvorhaben. Insgesamt fließen Mittel von Bund, Land und Kreis in Höhe von 63 Millionen Euro in den Ausbau der digitalen Infrastrukturen in der Region.

„Die Bewilligung der Gigabitmittel und der Start des Breitbandprojekts sind eine gute Nachricht für die Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis. Ein flächendeckendes Glasfasernetz trägt wesentlich zur Sicherung der Attraktivität, der Lebensqualität und der Wettbewerbsfähigkeit des Landkreises und damit zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in Rheinland-Pfalz bei. Mit dem Gigabitprojekt im Rhein-Hunsrück-Kreis und den mehr als 1200 Glasfaserkilometern, die hier verbaut werden, kommen wir unserem Ziel flächendeckender Glasfasernetze in Rheinland-Pfalz einen weiteren Schritt näher“, betonte die Ministerin. Bis zum Jahr 2030 sollen alle 1,93 Millionen Haushalte in Rheinland-Pfalz an das Glasfasernetz angeschlossen sein.

„Durch die massiven eigenwirtschaftlichen Aktivitäten der Telekommunikationsunternehmen und die Ergänzung durch das Förderprojekt wird nahezu überall im Landkreis schnelles Internet verfügbar sein. Der Kreis wird nach Abschluss der Baumaßnahmen sehr gut aufgestellt sein und nur noch wenige Versorgungslücken aufweisen, an deren Schließung meine Verwaltung weiterarbeiten wird. Die Gelder von Bund, Land und Kreis sind hier gut angelegt. Ich freue mich, dass wir mit der Westconnect einen starken Partner für den Ausbau und Betrieb des Netzes haben und der Ausbau nach langer Vorbereitungszeit endlich losgehen kann“, erklärte Landrat Volker Boch.

Das Förderprogramm von Bund und Land ermöglicht die Erschließung mit Glasfaser in Gebieten, in denen kein Telekommunikationsunternehmen eigenwirtschaftlich ausbauen wird. Ziel der Gigabitförderung ist eine Versorgung mit Bandbreiten von mind. 1 Gigabit/s symmetrisch. Im Rahmen der Ausbaumaßnahmen sollen 1.961 Haushalte und 322 Gewerbeadressen an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

Das Land Rheinland-Pfalz fördert das Gigabitprojekt im Rhein-Hunsrück-Kreis mit Landesmitteln in Höhe von 18,9 Millionen Euro. Hinzu kommen Bundesmittel in Höhe von 37,8 Millionen Euro. Der Landkreis fördert das Breitbandprojekt mit weiteren 6,3 Millionen Euro.