Veröffentlicht am 10. Oktober 2024 von wwa

GEBHARDSHAIN – Spannender Saisonhöhepunkt in heimischer Halle – Rheinlandmeisterschaften im Einzel begeistern mit spektakulären Spielen

Etwas unverhofft kam die DJK in diesem Jahr zu der Ehre, die REM im Einzel des BVR auszurichten. Da es beim ursprünglich vorgesehenen Verein zu Hallenproblemen kam, sprang die DJK spontan in die Bresche und bescherte dem eigenen Nachwuchsteam damit Heimspielatmosphäre.

Das lieferte am Wochenende dann ordentlich ab. Es kam vor allem bei den Begegnungen um die vorderen Platzierungen zu spektakulären und hart umkämpften Spielen auf einem bereits technisch hohen Niveau. Dabei handelte es sich oft um vereinsinterne Duelle und meist ging es nicht ohne drei Sätze und Verlängerung. Logisch, dass es teils auch sehr emotional wurde – man merkte den Kids an, mit welcher Leidenschaft sie auf dem Court standen – am Ende wurde sich aber immer abgeklatscht oder in den Arm genommen.

Die Ergebnisse konnten sich entsprechend sehen lassen. Als Rheinlandmeister 2024 gingen Leo Lindner (U11), Ben Euteneuer (U13) und sogar zweifach Leonie Euteneuer (U15 + U17)vom Platz.

Vizemeister wurden Til Euteneuer (U11), Lenny Maus (U13) und Julian Hoß (U17). Als Dritte aufs Treppchen kamen Leo Lindner (U13) und Ben Lindner (U15).

In der AK U11 wurden traditionell auch im Doppel die Meister ermittelt. Hier gewannen souverän Leo Lindner/Nico Rehorst. Emilia Stricker gelang an der Seite von Luna Haevescher vom BC Remagen als Dritte der Sprung aufs Treppchen.

Mit großem Einsatz dabei waren auch Theo Diedershagen, Lukas Rehorst, Jamie Maus, Josephine Fehling und Laurin Kraft.

Das Trainerteam schaut auf jeden Fall sehr zufrieden auf das Wochenende zurück. Wir sind in vielen AK breit aufgestellt – das Training zahlt sich aus und es macht einfach Spaß, mit den Kids zusammen zu arbeiten.

Auch das „Drumherum“ klappte wieder hervorragend. Ohne die vielen Helfer und Lieferanten in der Cafeteria, bei der Turnierleitung und beim Coachen wäre solch eine Veranstaltung nicht möglich.