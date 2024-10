Veröffentlicht am 10. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – OBERROD – Bezirksjugendtag und Bezirksjugendkönigsschießen 2024

100 Jugendliche und ihre Betreuer des Bezirks 13 Altenkirchen/Oberwesterwald trafen sich zu ihrem Jugendtag und Königsschießen. Gastgeber in diesem Jahr war der SV Oberrod. Am Freitagabend wurde der Bezirksjugendkönig mit der Teilerwertung durch Luftgewehr Freihand ausgeschossen. Hierfür hatte jeder Schütze 20 Schuss zur Verfügung. Es gab 13 Anwärter auf den Titel.

Am Samstagmorgen trafen sich alle wieder um den Tag bei besten Spätsommerwetter zusammen mit einer Wald-Rally, Bogenschießen und den Spielen ohne Grenzen unter dem Motto: “Spiel und Spaß im Oberwesterwald” zu verbringen. Insgesamt 14 Mannschaften gingen an den Start. Es ging um Zeit, Geschicklichkeit, Treffsicherheit und jede Menge Spaß. In der Mittagspause haben sich alle kräftig gestärkt, mit leckerem Essen vom Grill und Salaten, für die Nachmittagsbeschäftigung und für die spätere Siegerehrung.

Als erstes wurden die Mannschaftsergebnisse von den Spielen ohne Grenzen verkündet. Auf dem 3. Platz landete die Mannschaft vom SV Im Grunge Marenbach3, zweiter wurde die Mannschaftsfusion von KKSV Orgen/SV Höhn und den ersten Platz sicherte sich der SV Oberrod2.

Beim Bogenschießen konnte sich die Mannschaft des KKSV Döttesfeld1 den dritten Platz sichern. Auf den zweiten Platz landete der SV Im Grunde Marenbach3 und den Sieg sicherte sich der SV Rennerod1.

Die Wald-Rally hatte es in sich. Die zweite Mannschaft vom SV Leuzbach-Bergenhausen konnte die drittbeste Zeit erreichen. Schneller waren nur auf Platz zwei der SV Maulsbach1 und mit kleinem Heimvorteil die erste Mannschaft des SV Oberrod2 auf Platz 1.

Mit großer Spannung warteten alle auf die Verkündung des Königsschießens. In diesem Jahr konnte sich Lara Isabelle Flatt vom KKSV Döttesfeld mit einem 30,5er Teiler als Siegerin und damit als neue Jugendbezirksschützenkönigin gegen ihre Konkurrenten durchsetzen. Auf Platz zwei landete Yannik Bär vom SV Hellenhahn-Schellenberg mit einem 39,3er Teiler und dritte wurde Merle-Sofie Kempf vom SV Weitefeld mit einem 49,0er Teiler. Die große Krönung findet am 12. Oktober 2024 auf dem Bezirksschützenball in Betzdorf statt.

Es war für alle Beteiligten ein toller Jugendtag und ein großer Dank geht an den SV Oberrod für die Ausrichtung und die Organisation. Es war eine gelungene Veranstaltung. Fotos: BZ 13