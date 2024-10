Veröffentlicht am 10. Oktober 2024 von wwa

WISSEN – Herbstfahrt des VdK Ortsverband Wissen ins Chiemgau

Anlaufstelle war Rohrdorf am Chiemsee. Die VdK Gruppe mit 53 Personen unternahm bei mäßigem Herbstwetter unter anderem Tagesausflüge mit dem Gästeführer Markus Hartmann aus Oberau. Mit viel Freude präsentierte er die Highlights Seiner Heimat: „Rund um den Wilden Kaiser“ mit Einkehr in die Fischbach-Alm, „Bad Tölz und Tegernsee“ mit Einkehr ins Bräustüberl, „Schifffahrt“ Chiemgauer-Inseltour mit Schifffahrt zur Herren- und Fraueninsel, und Schloss Besichtigung Herrenchiemsee.

Zu den Geselligen Teilen der Reise gehörten neben dem kleinen „Bus-Frühstück“ auf der Hinfahrt an der „Raststätte im Spessart Süd“, auch ein Bayerisches Überraschungsbuffet im Hotel „Hotel zur Post“ in Rohrdorf und ein Musikabend mit Live-Musik sowie ein Auftritt der Jugendtrachtengruppe aus Berndorf.

Bei der Rückfahrt Richtung Heimat wurde ein Zwischenstopp mit Gelegenheit zum Mittagessen im „Jägerhof“ in Weibersbrunn eingelegt.

Es war wieder eine sehr schöne und abwechslungsreiche Reise des „VdK Ortsverbandes Wissen“, in Zusammenarbeit mit „Clubreisen Brandenburger“ und dem Busunternehmen „Haas“ aus Weyerbusch. Fotos: Privat