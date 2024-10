Veröffentlicht am 10. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – HÖHN – Bezirkskönigsschießen des Schützenbezirks 13 in Höhn

In diesem Jahr wird der Bezirksschützenball am 12. Oktober 2024 stattfinden. Austragungsort ist, wie auch schon in den letzten Jahren, die Stadthalle in Betzdorf. Beginn der Veranstaltung ist um 20.00 Uhr. Wie auch schon im vergangenen Jahr steht der Ball unter dem Motto „Oktoberfest“. Die Stadthalle wird entsprechend dekoriert sein und auch bei den Verköstigungen wird es in Richtung der eher deftigen bayrischen Küche gehen.

Aber, so wie dies immer vor dem Ball ist, ermitteln die Majestäten der Schützenvereine im Vorhinein ihren Bezirkskönig beziehungsweise Bezirkskönigin. Auch die Kreismajestäten für die beiden Schützenkreise 13/1 und 13/2 werden ermitteln.

Austragungsort war in diesem Jahr das Schützenhaus in Höhn. Der Vorsitzende des Schützenbezirks 13 Karl-Heinz Pitton konnte 12 Könige beziehungsweise Königinnen nebst ihren „Betreuern“ begrüßen. Dieser Wettkampf, der im sogenannten Teilerschießen durchgeführt wird, gibt immer wieder einen gewissen Nervenkitzel bei allen Teilnehmern. Vertritt man ja nicht nur sich selbst als Majestät, sondern auch den eigenen Verein.

Bei der Proklamation bzw. Krönung während des Schützenballs ist es immer ein Moment, der Begeisterungsstürme hervorruft, wenn der eigene König oder Königin immer noch nicht aufgerufen wurde. Es bedeutet dann ja, dass man durchaus Erfolgsaussichten hat unter den letzten drei Teilnehmern zu sein. Beim Teilerschießen entscheidet der niedrigste Teiler, als der Schuss, der exakt in der Mitte der Scheibe ist.

In Vertretung des Bezirkssportleiter Helmut Meyer sorgte Christa Griffel dafür, dass der Wettkampf in geregelten Bahnen ablief. Es wurde in drei Gruppen geschossen und nach knapp zwei Stunden lagen alle Ergebnisse vor, so dass mit der Auswertung begonnen werden konnte. Wer sich aber letztendlich die neue Bezirkskönigskette umhängen kann und Nachfolger der aktuell noch amtierenden Bezirkskönigin Astrid Groth vom Wissener SV wird, bleibt bis zum 12. Oktober ein Geheimnis. Es lohnt sich definitiv den Bezirksschützenball zu besuchen. (die) Foto: BZ 13