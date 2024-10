KOBLENZ – Schwerer Körperverletzungsdelikt am Münzplatz in Koblenz

Veröffentlicht am 10. Oktober 2024 von wwa

KOBLENZ – Körperverletzungsdelikt am Münzplatz in Koblenz

Am 06. Oktober 2024 wurde der Polizei gegen 02:50 Uhr eine bewusstlose Person am Münzplatz gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Mann ansprechbar und klagte über Schmerzen im Gesicht-, Kiefer- und Kopfbereich. Er wurde mit einem Kieferbruch in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zeugenaussagen zufolge soll der Mann zuvor mit einer Personengruppe in Streit geraten sein. Eine männliche Person dieser Gruppe soll den Geschädigten ins Gesicht geschlagen haben. Nach dem Vorfall entfernte sich die Personengruppe in Richtung „Weißer Höfe“.

Die Polizeiinspektion Koblenz 1 sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Täter machen oder weitere Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0261/92156-300 oder PIKoblenz1@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei